تیم ملی موی تای بانوان با چهار ورزشکار در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی شرکت میکند.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فرشته حسن زاده، فاطمه ممانی، زهرا اکبری و فاطمه حسینی چهار ملی پوش رشته رزمی موی تای ایران هستند که زیرنظر طاهره تنها به عنوان سرمربی راهی بازیهای کشورهای اسلامی میشوند.
این ورزشکاران با کسب نشان طلای جهان سهمیه حضور در این بازیها را کسب کردهاند.
اردوی تیم ملی موی تای بانوان از حدود یک ماه قبل در تهران برپا شده است و تا ۱۷ آبان، زمان اعزام تیم ملی ادامه دارد.
مسابقات موی تای ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰ تا ۲۳ آبان در ریاض برگزار میشود.