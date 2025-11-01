به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نماینده ولی فقیه در استان قزوین با تاکید بر لزوم حضور پررنگ مسئولان و مردم قزوین در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های شهر و روستا، گفت: مردم اگر مسئولان را از خود بدانند، این موضوع تاثیر بسزایی در میزان مشارکت آنان در انتخابات خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین مظفری در نشست ستاد هفتمین دوره انتخابات شورا‌های شهر و روستا، اظهار کرد: ضمن آنکه سعی خواهیم کرد تا وظایف خود را به درستی انجام دهیم، حضور در میان مردم و در دسترس آنان بودن نیز بسیار مهم است.

وی افزود: تا جایی که امکان دارد، باید از فرصت‌هایی مانند مساجد و نماز‌های جمعه که عموم مردم در آن حضور دارند، استفاده شود و در عین حال نیز مردم، حضور مسوولان را به صورت ملموس مشاهده کنند که این موضوع بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، مسئولان در مساله انتخابات به طور جدی باید پای کار باشند و معیشت مردم و نظارت بر قیمت‌ها را نیز به صورت جدی پیگیری کنند تا موجبات رضایت آنها را در این زمینه فراهم کنند.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: تامین امنیت و سلامت آرا نیز از مهمترین اصول در برگزاری شایسته انتخابات است که مسئولان مرتبط با این امر باید پای کار باشند و امیدواریم با همکاری و تلاش جدی این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر تخصیص حداقل ۳۰ درصد کاندیدا‌های انتخابات شورا‌های شهر و روستا به زنان، تشکیل اتاق فکر برای افزایش سطح مشارکت مردمی و نظارت مستمر بر عملکرد شورا‌ها تاکید کرد.

فاطمه محمدبیگی با اشاره به نزدیکی زمان برگزاری انتخابات، اظهار کرد: گروه‌ها و احزاب باید مورد توجه و تذکر قرار گیرند و ضمن تشکیل اتاق فکر برای افزایش سطح مشارکت مردم در این رابطه، وظایف نهادها، مسوولان، بسیج و انجمن‌ها نیز بایستی به طور دقیق مشخص گردد.

وی با بیان اینکه باید میثاقی برای مشارکت پرشور، سلامت حقیقی و امنیت انتخابات بسته شود، افزود: راه شهدا را باید ادامه داد؛ شهدایی که بدون وابستگی حزبی جان خود را فدای رفاه، آسایش و آزادی مردم کردند.

این نماینده مجلس رعایت عدل و انصاف را در موضوع انتخابات امری واجب و ضروری دانست و اظهار کرد: برای افزایش مشروعیت و اعتماد مردم به انتخابات، باید عادلانه رفتار کنیم و ادله محکم و منطقی برای انتخاب کاندیدا‌ها داشته باشیم.

محمدبیگی بر برگزاری نشست‌های حزبی و حضور پررنگ آنان در انتخابات شهر و روستا تاکید و خاطرنشان کرد: در کنار افزایش سطح مشارکت، باید کارآمدی و توانمندی کاندیدا‌ها نیز به دقت مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر شوراها، خاطرنشان کرد: اگر مجلس راس امور است، عدم نظارت مستمر بر شورا‌ها مشکل‌ساز خواهد بود، از این رو باید بر شورا‌ها نظارت دایمی داشته باشیم تا عملکردمان در حوزه شورا و مجلس ارتقا یابد.