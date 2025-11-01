تیم فوتبال نساجی مازندران با دو گل محمد ملکی، بازی را که با یک گل از شهید قندی یزد عقب بود، به پیروزی دو بر یک تبدیل و به مرحله بعد جام حذفی صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم فوتبال نساجی مازندران نماینده صدرنشین لیگ یک، امروز شنبه ۱۰ آبان‌ماه در چارچوب مرحله سوم رقابت‌های جام حذفی فوتبال کشور، حریف خود تیم شهید قندی یزد را در ورزشگاه امام رضای مشهد با دو گل شکست داد.

این بازی حساس که از ساعت ۱۶ امروز برگزار شد، به دلیل زیر کشت بودن چمن ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر، در زمین بیطرف مشهد انجام شد. نساجی که با عملکرد درخشان در لیگ یک در صدر جدول قرار دارد، امروز در حالی که با یک گل از نماینده یزد عقب افتاده بود با دو گل علیرضا ملکی بازی را در نهایت به سود خود به پایان رساند و جواز صعود به مرحله بعد جام حذفی را کسب کرد.

در دیگر دیدار نماینده مازندران، تیم شهرداری نوشهر فردا یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه از ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهدای چالوس، میزبان تیم نود ارومیه خواهد بود.

یادآور می‌شود تیم ام‌کی‌ان گلوگاه به عنوان قهرمان جام حذفی مازندران که در مراحل قبلی با شکست تیم‌های کیا شاهرود و شهرآرکا کرج شگفتی‌ساز شده بود، در مرحله سوم در دیداری سخت در برابر تیم هوادار تهران به میدان رفت و متأسفانه با شکست از این تیم، از دور رقابت‌ها کنار رفت.