بیش از ۹۹۱ میلیون مترمکعب مصرف گازطبیعی در نیمه نخست سال در چهارمحال و بختیاری ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل شرکت گاز استان گفت:در ۶ماهه نخست امسال بیش از ۹۹۱ میلیون مترمکعب گازطبیعی در استان مصرف شده؛ رقمی که با کاهش ۸.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیانگر پیشرفت محسوس در بهینهسازی مصرف انرژی در این استان است.
جهانبخش سلیمیان گفت: گاز طبیعی یکی از ارزشمندترین سرمایههای ملی است و مدیریت صحیح مصرف آن نقشی تعیینکننده در حفظ منابع، کاهش هزینهها و پایداری تأمین انرژی کشور دارد.
وی با اشاره به سهم بالای بخش خانگی در مصرف گاز استان افزود: مدیریت مصرف در منازل، علاوه بر آثار اقتصادی برای خانوارها، به تأمین پایدار گاز در سایر مناطق کشور نیز کمک میکند و از بروز ناترازی در فصول سرد سال جلوگیری خواهد کرد.
سلیمیان فرهنگسازی و اطلاعرسانی مستمر را کلید اصلاح الگوی مصرف دانست و افزود: تجربه نشان داده که افزایش آگاهی عمومی از طریق رسانهها، شبکههای اجتماعی، مدارس و نهادهای فرهنگی میتواند بهصورت مستقیم موجب کاهش مصرف انرژی در سطح جامعه شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری، خاطرنشان کرد که با نزدیک شدن به فصل سرد سال، همکاری مردم در رعایت دمای رفاه بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد و استفاده بهینه از وسایل گرمایشی، نقش بسزایی در تداوم پایداری شبکه گاز استان و کشور خواهد داشت.