به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در این مراسم حجت الاسلام ناصری ، امام جمعه بهبهان با اشاره به مقام والای حضرت زینب (س)، پرستاری را حرفه‌ای آمیخته با ایثار و انسان‌دوستی دانست و گفت: پرستاران با صبر، عطوفت و احساس مسئولیت، جلوه‌ای از فداکاری در جامعه امروز هستند.

مظلومی ، نماینده محترم بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی با تبریک روز پرستار، بر ضرورت حمایت‌های قانونی از این قشر تأکید کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی همواره در مسیر ارتقای معیشت و رفاه کارکنان حوزه سلامت همراه و حامی پرستاران است و همه تلاش خود را بکار می بریم تا معیشت پرستاران بهبود یابد.