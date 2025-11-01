مسابقات قرآن و عترت دستگاه قضایی در لرستان
مسابقات قرآن و عترت ویژهی کارکنان دستگاه قضایی در لرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛یازدهمین دوره ی مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه کارکنان دستگاه قضایی با حضور جمعی از قضات، کارکنان و خانوادههای آنها در خرم آباد برگزار شد.
این مسابقات در رشتههای حفظ، قرائت، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه برگزار شد و برگزیدگان برای رقابتهای کشوری خواهند یافت.
نماینده ولیفقیه در استان لرستان با اشاره به برگزاری محافل قرآنی در محيط خانواده و ادارات گفت: محافل دینی و قرآنی باید تداوم یابد تا سبک زندگی قرآنی در جامعه نهادینه شود.
حجتالاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی تأکید کرد: با ترویج مفاهیم قرآن در متن زندگی و کار بسیاری از آسیبهای اخلاقی و اجتماعی مرتفع خواهد شد.
حجتالاسلام سعید شهواری رئیسکل دادگستری لرستان هم ترویج فرهنگ قرآنی را زیربنای سلامت اداری و رفتاری در مجموعه قضایی دانست وافزود: اجرای قانون با صلابت و همراه با رأفت اسلامی و احترام به کرامت انسانی و اخلاق اسلامی سر لوحه کار دادگستری است .