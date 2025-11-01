دارالشفای امام رضا (ع) ، روزانه تا ۵۰۰ بیمار و در ایام خاص تا ۷۰۰۰ نفر را به‌صورت رایگان پذیرش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، مدیرعامل دارالشفای امام رضا (ع) گفت: بیش از ۴۰۰۰ خادمیار در کانون‌های سلامت رضوی سراسر کشور، مأموریت خدمت‌رسانی به محرومان را بر عهده دارند.

مهدی سلطانی‌فر افزود: دارالشفای امام رضا (ع) به‌طور عمده خدمات اورژانسی به‌ویژه برای بیماران قلبی، گوارشی و سایر موارد تخصصی ارائه می‌دهد.

وی افزود:در هر شیفت، معمولاً ۳ تا ۴ پرستار خانم و آقا و ۱ تا ۲ پزشک عمومی یا متخصص (مانند متخصص داخلی یا اطفال) داریم. در ایام ویژه، تعداد پزشکان در هر شیفت ممکن است به ۱۰ نفر افزایش یابد. خدمات ما به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و تلاش می‌کنیم تا حد امکان نیاز‌های اولیه بیماران را برآورده کنیم.

مدیرعامل دارالشفای امام رضا (ع) عنوان کرد: بسیاری از مراجعان به دلیل دسترسی دشوار به داروخانه یا زمان‌بر بودن تهیه دارو، به دارالشفا مراجعه می‌کنند. ما سعی می‌کنیم با ارائه خدمات اولیه، به‌ویژه در موارد ساده، به زائران و بیماران کمک کنیم تا در محیط حرم با سهولت بیشتری نیاز‌های درمانی خود را برطرف کنند.