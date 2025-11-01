پخش زنده
براساس برآوردهای کارشناسان، حدود ۳۴ تا ۴۰ درصد از آبی که وارد شبکه توزیع در شهر ایلام میشود؛ به علت فرسودگی شبکه آبرسانی، هدر میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: حدود ۲۰۰ کیلومتر از زیرساختهای شبکه آب و فاضلاب در شهر ایلام فرسوده است.
محمدی افزود: بازسازی شبکه فرسوده توزیع آب در ایلام نیازمند ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.
مردادماه گذشته بود که در رویداد ملی ایرانجان- ایلام ایران و در برنامه میز اقتصاد، مشکلات فرسودگی شبکه آب رسانی شهرایلام بررسی شد.
در این برنامه، مسئولان از مدیریت این موضوع، سخن گفتند؛ در حالی که این معضل همچنان ادامه دارد.