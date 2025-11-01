براساس برآورد‌های کارشناسان، حدود ۳۴ تا ۴۰ درصد از آبی که وارد شبکه توزیع در شهر ایلام می‌شود؛ به علت فرسودگی شبکه آبرسانی، هدر می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: حدود ۲۰۰ کیلومتر از زیرساخت‌های شبکه آب و فاضلاب در شهر ایلام فرسوده است.

محمدی افزود: بازسازی شبکه فرسوده توزیع آب در ایلام نیازمند ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

مردادماه گذشته بود که در رویداد ملی ایران‎جان- ایلام ایران و در برنامه میز اقتصاد، مشکلات فرسودگی شبکه آب رسانی شهرایلام بررسی شد.

در این برنامه، مسئولان از مدیریت این موضوع، سخن گفتند؛ در حالی که این معضل همچنان ادامه دارد.