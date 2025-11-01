پخش زنده
سرمربی تیم پیکان در نشست خبری پس از بازی با فجر سپاسی در هفته نهم لیگ برتر فوتبال به سئوالهای خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید دقیقی، سرمربی پیکان در نشست خبری پس از بازی گفت: بازی جاندار بود و خلق موقعیتهای بیشماری بود. در شایستگی، سه امتیاز را از دست دادیم. ندیده بودم که بازیکن از روی خط توپ را دفع کند. دفع توپهای مختلف توسط دروازهبان حریف رخ داد. بازی خیلی خوبی بود ولی در نتیجهگیری همچون گذشته خوب عمل نکردیم و تیم فجر هم قابل احترام است. بدون خلق موقعیت تیم حریف یک پنالتی را دادیم. تیم من در این ۹ بازی بالغ بر هفتاد ضربه کرنر داشته و هنوز نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. صحنههای مشکوک به نفع ما حتی یک بار به VAR نرفته است. زیبایی فوتبال به این صحنههاست. شاید لیاقت نداشتم که به عنوان سرمربی امتیاز برد این بازی را کسب کنیم. همچنان تلاش میکنیم. پنج موقعیت میسازیم و تک فرصت حریف به گل تبدیل میشود.
سرمربی پیکان درباره اشتباهات خط دفاعی و دریافت گل از روی ضربات ایستگاهی عنوان کرد: یک کرنر دادیم و به گل تبدیل شد. در بازی قبلی برابر سپاهان سه برابر تیم حریف کرنر زدیم و روی دو صحنه گل خوردیم. پیش از این یارگیر میگذاشتیم. امروز یارگیر گذاشتیم ولی باز گل خوردیم. تمرین هم کرده بودیم ولی باز گل دریافت کردیم.
او درباره ذهنیت بازیکنان اظهار کرد: خیلی سعی کردیم روی شخصیت بازیکنان کار کنیم. در جریان بازی زیاد حرف میزنیم و به حواشی میپردازیم. اگر روی این کار کنیم بهتر خواهیم شد. بازیای نبوده که خلق موقعیت نداشته باشیم. تعداد گل ما کم نیست، کسری طاهری را هم از دست دادیم. بازیکنان همه زحمت میکشند. خود من بریدهام، این همه بازی خوب ولی نتیجه نمیگیریم.
دقیقی درباره مصدومیت بازیکنان در تیم ملی بیان کرد: وظیفهای در برابر تیم داریم. یک وظیفه هم درباره ارتقای بازیکنان دارم. مانند کسری طاهری و افشین صادقی، شرایط سنی آنها به گونهای است که میتوانند به تیم ملی کمک کنند. نباید دیگر بازیکن در دقیقه ۷۰ پایش بگیرد. ما به افشین صادقی نگفتیم که برگردد دفاع کند و این را باید تقویت کند. هر کسی قدر این صحبت را باید بداند، تلاش من برای معرفی آنها برای به تیم ملی است. افشین هم اگر بتواند در فشار تحمل کند، میتواند به تیم ملی کمک کند.
سرمربی پیکان درباره دست ندادن با سرمربی فجر در انتهای بازی گفت: آقای قربانی دوست خوب من است، بحثی کردند و خودشان رفتند.
تیم پیکان در چارچوب هفته نهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال امروز (شنبه، ۱۰ آبان) میزبان فجر سپاسی بود که این بازی در نهایت با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان رسید.