پخش زنده
امروز: -
کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی: شهرداری اراک باید از انجام فعالیتهای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا میشود، جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اطلاعیه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی صادر شد.
با توجه به شاخص آلایندگی هوای شهر اراک و تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، موارد هشداری ذیل برای روز یکشنبه یازدهم آبان ۱۴۰۴ اعلام میشود: پایش ویژه صنایع آلاینده اطراف شهر توسط اداره کل حفاظت محیط زیست؛ جلوگیری شهرداری اراک از انجام فعالیتهای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا میشود؛ برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی شدت یافته و اعمال قانون لازم در این خصوص صورت پذیرد؛ از عموم شهروندان به ویژه گروههای حساس درخواست میشود از تردد غیرضرور در فضای باز پرهیز شود؛ استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات بهمنظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا توصیه میشود؛ متخصصان دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از تجهیزات و آمبولانس در میادین پُرتردد مستقر و نسبت به خدماترسانی به شهروندان اقدام نمایند؛ توصیه میشود از فعالیت ورزشی در فضای باز خودداری شود.
دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز با اشاره به افزایش غلظت آلایندههای هوا از مردم درخواست کرد: گروههای حساس مانند بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و خانمهای باردار از حضور در فضای باز خودداری کنند؛ فعالیت ورزشی به ویژه ورزش صبحگاهی در فضای آزاد انجام نشود؛ و از انجام هر اقدامی که منجر به افزایش آلودگی هوا شود، مانند: روشن کردن آتش، سوزاندن لاستیک و عملیات عمرانی پرهیز شود.