سیزده آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده و یادآور سه واقعه مهم تاریخی است؛ از جمله تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳ که نقطه‌عطفی در مسیر نهضت اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در پی این تبعید، واکنش‌های گسترده‌ای در شهر‌های مختلف از جمله قزوین شکل گرفت. علمای قزوین به رهبری حضرت آیت‌الله علامه رفیعی بیانیه‌ای صادر و اعلامیه‌ای رسمی به دولت ترکیه ارسال کردند که در آن بر جایگاه مرجعیت امام و لزوم حفظ حرمت ایشان تأکید شد.

این تبعید، امام را از یک مرجع دینی به رهبر سیاسی نهضت تبدیل کرد و محبوبیت گسترده‌ای به‌ویژه در میان نسل جوان برای ایشان رقم زد. شخصیت استثنایی امام خمینی (ره) همچنان در دل مردم ایران زنده است و نقش ایشان در هدایت ملت از تفرقه به وحدت و از سلطه‌پذیری به استقلال، بی‌بدیل باقی مانده است.

از سیزده آبان ۱۳۴۳ تا امروز، اراده ملت ایران برای مقابله با ظلم و سلطه بیگانگان پابرجاست و نسل جوان باید بیش از پیش با سیره و دیدگاه‌های امام راحل آشنا شود.