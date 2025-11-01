پخش زنده
بیش از ۲۵۰ کیلوگرم انواع فراوردههای خام دامی غیر بهداشتی در شهرستان فرخشهر از چرخه مصرف خارج شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان فرخشهر گفت: بازرسان نظارت بر مواد خام دامی این شبکه مقدار ۲۵۰ کیلوگرم فرآوردههای خام دامی غیربهداشتی را از مراکز عرضه این مواد در سطح شهرستان کشف و برابر دستور العملهای سازمان دامپزشکی از چرخه مصرف خارج کردند.
منوچهر کاوه افزود: برای ارتقای سلامت و بهداشت جامعه و تامین امنیت غذایی و نظارت بهداشتی مستمر برمراکز تولید و نگهداری و و عرضه فرآوردههای خام دامی بازرسیهای دورهای توسط کارشناسان این شبکه به صورت روزانه در حال انجام است.
وی افزود: بازرسی بهداشتی دامپزشکی شامل مراکز کشتارگاهی دام و طیور؛ رستورانها، قصابیها و سردخانهها در سطح شهرستان است.. رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان فرخشهربا بیان اینکه نظارت بهداشتی بر تولید و توزیع بهداشتی، فرآوردههای خام دامی در مراکز عرضه و سرخانههای نگهداری از وظایف اصلی سازمان دامپزشکی است خاطر نشان کرد: یکی از اقدامهای موثر و مطلوب در زمینه ارتقای بهداشت عمومی، تشدید نظارتها بر مراکز تولید و توزیع این محصولها است.
وی از شهروندان خواست هنگام خرید به تاریخ تولید و انقضای فرآوردههای خام دامی توجه داشته باشند و فرآوردههای خود را از مراکز مجاز که زیر نظر دامپزشکی هستند خریداری کنند.