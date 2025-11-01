به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، از مرحله سوم جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور عصر امروز تیم صنعت نفت آبادان در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف تیم برق رفت.

دیدار دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافه با تساوی یک بر یک به پایان رسید، اما در ضربات پنالتی، برق شیراز چهار بر یک و در مجموع ۵ بر ۲ مقابل تیم صنعت نفت آبادان پیروز شد و به دور بعد جام حذفی صعود کرد.

قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور، دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۵ برگزار می‌شود.