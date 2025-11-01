به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم که با حضور مسئولان کشوری، استانی، اساتید و دانش آموزان پیشین مدرسه ناصر خسرو برگزار شد، پیشینه غنی علمی، فرهنگی و تاریخی بخش ندوشن بازخوانی شد.

تجلیل از معلمان و دانش آموزان پیشکسوت، مرور خاطران دوران تحصیل و پاسداشت یاد و خاطره دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن از برنامه‌های این مراسم بود.

همچنین در این آئین از تمبر یادبود دبستان ناصرخسرو ندوشن رونمایی شد.

دبستان ناصر خسرو در سال ۱۲۹۸ هجری شمسی بعنوان نخستین مدرسه روستایی ایران تاسیس شده است.