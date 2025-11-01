پخش زنده
امروز: -
شهید «محسن عبدی»، نوجوانی که ۲۰ روز مانده به ۱۵ سالگی راه آسمان را برگزید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهید محسن عبدی، نوجوانی از دیار روستای عضدیه شهرستان شازند که در سن ۱۴ سالگی با معرفتی فراتر از سن خود، لباس رزم بر تن کرد و سرانجام در عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه به شهادت رسید.
در میان دفتر خاطرات دفاع مقدس، نام نوجوانی به چشم میخورد که هنوز ۱۵ ساله نشده بود، اما مردانه پای در مسیر جهاد گذاشت. شهید محسن عبدی متولد سوم اردیبهشت ۱۳۵۱ در خانوادهای مذهبی در شازند بود، خانوادهای که عشق به نماز و دیانت در آن ریشه داشت و پدربزرگش امام جماعت محل بود.
محسن از همان کودکی روحیهای مسئولیتپذیر داشت.
پنج، شش ساله که بود، گوسفندان را به چرا میبرد و در کنار طبیعت، آرامآرام با مفاهیم ایمان و تلاش آشنا میشد.
او نوجوانی بود که نماز صبح را هیچگاه ترک نمیکرد. در یکی از خاطرات نقل شده است که وقتی یک روز مادرش او را برای نماز بیدار نکرد، در کنار چاه آب خانه با چشمانی اشکبار از خدای خود طلب بخشش کرد؛ گویی دل کوچک او جز در مسیر بندگی آرام نمیگرفت.
از مادر شهید نیز نقل شده است که زمانی که پدرش مقداری پول به او داد تا صبحانه و ناهار تهیه کند، اما محسن به جای آن، همان پول را صرف خرید یک کتاب دینی کرد، چرا که غذای روح را از هر چیز دیگری ارزشمندتر میدانست.
محسن در ۱۳ آبان ۱۳۶۵ به همراه چند نفر از هممدرسهایهایش تصمیم گرفت به جبهه برود. همان روز راهی شازند شد تا برای اعزام ثبتنام کند. اندکی بعد، در لشکر ۴۰ صاحبالزمان (عج) سازماندهی شد؛ لشکری که رزمندگانی از استانهای مختلف کشور در آن حضور داشتند.
در آستانه اعزام، وقتی مادرش برای بدرقه فرزندش به جبهه میخواست او را همراهی کند، با متانتی کودکانه، اما ایمانی بزرگ گفت: «مادر، تو نیاز نیست همراه من باشی، من خودم میرم... اونجا نامحرم زیاده.»
شهید محسن عبدی، نوجوانی بود که با سن کم خود، قوت قلب لشکر ۴۰ صاحبالزمان (عج) شده بود و به رزمندگان انگیزهای مضاعف میداد. برای او حضور در جبهه، نه از سر هیجان جوانی، بلکه از عمق معرفت و ایمان بود؛ معرفتی که باعث شد «سن» برایش تنها یک عدد باشد و «دفاع از وطن»، تکلیفی الهی.
او در لشکر ۴۰ صاحبالزمان (عج) در جبهه دفاع مقدس مسئول تأمین مواد غذایی برای خط مقدم بود.
آقا محسن در واپسین روزهای سال ۱۳۶۵، در بحبوحهی عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه (لشکر ۴۰ صاحبالزمان (عج))، در حالی که در واحد تدارکات وظیفهی رساندن مواد غذایی به رزمندگان خط مقدم را برعهده داشت، ماشین تدارکاتی وی که در مسیر مأموریت بود، مورد اصابت خمپاره قرار گرفت؛ و سرانجام او در ۲۷ اسفندماه ۱۳۶۵، در حالیکه تنها ۱۴ سال و ۱۱ ماه سن داشت، بال در بال ملائک گشود و به جمع یاران عاشوراییاش پیوست.