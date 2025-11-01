نمایشگاه جامع باغستان قزوین در رم/ برندسازی جهانی محصولات این باغستان در مراحل نهایی
رئیس هیئتمدیره انجمن توسعه حیات شهر گفت: در حاشیه مراسم ثبت جهانی باغستان قزوین در رم ایتالیا نمایشگاهی ویژه برای معرفی تمامی ابعاد این میراث کشاورزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، شکوه کرمانشاهانی، رئیس هیئتمدیره انجمن توسعه حیات شهر در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ گفت: دیروز در حاشیه برنامه اهدای لوح ثبت جهانی سازمان فائو، یک نمایشگاه برای تمام سایتهای ثبتشده در دو سال اخیر برپا شد. ما تلاش کردیم تا تمام عناصر باغستان شامل صنایع دستی قزوین، تنوع زیستی بادامها با عکسها و فیلمهای تهیهشده در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شود.
وی افزود: برای تزئین غرفه از موج بافی قزوین استفاده ش و عروسک بارانخوانی نیز به نمایش درآمد.
رئیس هیئتمدیره انجمن توسعه حیات شهر گفت: همچنین ابزارهای باغبانی باغستان در قالب مینیاتوری عرضه و مزایا و اهمیت باغستان به بازدیدکنندگان شرح داده شد.
کرمانشاهانی اضافه کرد: از باقلوای قزوین و شیرینیهایی که برخاسته از محصولات باغستان هستند، یعنی پسته و بادام باغستان نیز در نمایشگاه وجود داشت.
وی اشاره کرد: همچنین ما پیش از این نمایشگاه، فراخوانی برای نقاشی کودکان و نوجوانان درباره باغستان گذاشتیم که هم در قزوین نمایش داده شد و هم ما آن را به صورت یک آلبوم در رم ارائه کردیم.
کرمانشاهانی درباره تأثیر ثبت جهانی بر اقتصاد باغداران، وی اظهار داشت: مهمترین مسئلهای که میتواند باعث ارتقاء اقتصاد باغداران شود، برندینگ محصولات باغستان است. این ثبت جهانی باید ما را در ابتدای راهی قرار دهد که در سطح ملی و استانی احترام بیشتری به این سیستم پایدار بگذاریم و منابع آن را حفظ کنیم.
وی اعلام کرد: خوشبختانه در مراحل نهایی هستیم که برندینگ به صورت متمرکز صادر شود و سایتهای GIAHS بتوانند از این برندینگ برای صادراتشان استفاده کنند. آنها به ما این قول را دادند و ظرف یکی دو ماه آینده و یا حداکثر ظرف چند ماه آینده، ما انشاءالله این برند را خواهیم داشت.