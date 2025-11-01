پخش زنده
رئیس فدراسیون والیبال گفت: برق گرفتگی صابر کاظمی منتفی است ولی برخی از اتفاق رخ داده برای ملیپوش سابق تیم ملی سوءاستفاده میکنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، میلاد تقوی درباره آخرین وضعیت صابر کاظمی ملیپوش سابق والیبال که در بر اثر ضایعه مغزی به کما رفته است، اظهارداشت: همه میدانند شرایط صابر سخت است و پزشک شفاف توضیح داد که عارضه در اثر یک ضایعه مغزی بابت پاره شدن یکی از شریانهای مغزی رخ داده و هر جایی ممکن بود این اتفاق رخ داد.
وی اظهارداشت: پارگی شریان جزو شایعترین عارضههای مغزی است که در این سنین برای افراد رخ میدهد و منطقی است کارهای حقوقی را پیگیری کنیم و منتظر گزارش پلیس هستیم. ابتدا باید خانواده پیگیری حقوقی کنند و ما باید آنها را حمایت میکنیم، اما خانواده صابر هم اکنون شرایطی ندارند که در مورد این مسائل، صحبت کنیم.
رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: متاسفم برخی از این فضا سوء استفاده میکنند. صابر کاظمی در کمیته انضباطی محروم شد، اما در کمیته استیناف مورد بخشش قرار گرفت و حتی جریمه نقدی نیز به دلیل حضور وی در بخش مسئولیتهای اجتماعی در بشاگرد مورد بخشش قرار گرفت و هیچ منعی برای بازی در هیچ جایی ندارد و مسنتندات صحبتهایم هم مشخص است.
تقوی افزود: امیدواریم دعای خیر مردم شامل حال کاظمی شود. معتقدم هیچ چیز ناممکنی برای خداوند وجود ندارد و ما امیدوار هستیم.