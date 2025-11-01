به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ این تیم که دهمین اردوی آماده سازی خود را برای اعزام به المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیوی ژاپن باحضور ۷ کاراته کا در بخش‌های کاتا و کومیته و ۴ نفراز مربیان در گیلان برگزار کرد صبح امروز با بدرقه مسئولان ورزش گیلان را ترک کردند.

تیم ملی کاراته ناشنوایان کشورمان ۲۴ آبان برای شرکت در المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو، ایران را به مقصد ژاپن ترک می‌کند