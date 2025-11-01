به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،‌ در چارچوب دور سوم رقابت های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران امروزشنبه ۱۰ آبان، دو تیم برق شیراز و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه حافظیه به مصاف هم رفتند که تیم برق در ضربات پنالتی موفق به پیروزی شد و به دور بعدی مسابقات صعود کرد.

دیدار دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافه با تساوی یک یک به پایان رسید، اما در ضربات پنالتی، برق شیراز چهار بر یک و در مجموع ۵ بر ۲ مقابل حریف آبادانی خود پیروز شد و راهی دور بعد جام حذفی شد.

قرعه‌کشی مرحله یک شانزدهم رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور (یادواره آزادسازی خرمشهر) با حضور نمایندگان ۱۶ تیم صعودکننده از مرحله سوم به همراه ۱۶ تیم حاضر در مسابقات لیگ برتر در ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۲ آبان در مرکز ملی فوتبال ایران با حضور نمایندگان باشگاه‌ها و در حضور اهالی رسانه برگزار می‌شود.