مسئولان اجرایی استان و نخبگان و دانشگاهیان استان ایلام، امروز دور هم جمع شدند تا کشاورزی این استان را از منظر علم بررسی و برای رفع مشکلات آن، چاره اندیشی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ تنوع آب و هوایی، هم مرزی با کشور عراق و فرصت صادرات و دشت‌های وسیع حاصلخیز از مزایایی بود که به آن اشاره شد و، اما منطقه خشک و نیمه خشک و کم آبی و نیز تغییر اقلیم نیز از معایب و موانع کشاورزی در این استان عنوان شد.

استاندار ایلام با بیان این که دانشگاه بازوی علمی توانمندی در بخش کشاورزی است، گفت: ۲۵۳ هزار هکتار از وسعت استان را زمین‌های کشاورزی تشکیل می‌دهد که ۹۸ درصد آن به زراعت اختصاص دارد.

احمد کرمی افزود: در صدد هستیم تا با استفاده از هوش مصنوعی، بهره وری در زمینه کشاورزی را ارتقاء بدهیم.