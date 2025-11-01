پخش زنده
امروز: -
در نشست اعضای شورای اسلامی استان با مدیر کل محیط زیست بر همکاری هر چه بیشتر شورها برای حل مشکلات زیست محیطی استان قم تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم در نشست اعضای شورای اسلامی استان با مدیر کل محیط زیست گفت: در جلسات ماهانه شورای استان، نمایندگان شوراهای بخشها و شهرستانها با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، موضوعات تخصصی را بررسی میکنند. امروز نیز با حضور مدیرکل محیط زیست استان، محور اصلی جلسه تعامل شوراها با این سازمان در حوزه پسماند، آلودگیهای هوا، آب و مسائل زیستمحیطی بود.
وی افزود: براساس تفاهمنامههای امضا شده میان شوراهای اسلامی و سازمان محیط زیست، زمینههای همکاری دوطرفه در حال گسترش است. شوراهای اسلامی روستاها و شهرها نقش مهمی در اجرای مصوبات، آموزش و نظارت بر مدیریت شهری و روستایی در حوزه محیط زیست دارند.
در ادامه، سید مریم محمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم نیز گفت: در هر شهر از استان قم، چالشهای زیستمحیطی ویژهای وجود دارد که با همکاری شوراهای اسلامی میتوان برای حل آنها برنامهریزی کرد. انتظار ما از شوراها این است که بر عملکرد شهرداریها و دهیاریها در حوزه محیط زیست نظارت جدی داشته باشند و حتی در صورت لزوم از ابزارهای قانونی مانند سؤال و استیضاح استفاده کنند.
او مهمترین مصوبات این نشست را چنین برشمرد: مدیریت پسماند شهری و روستایی بر اساس مصوبات کارگروه پسماند، جلوگیری از پسماندسوزی، ساماندهی پسماند دامداریها و جمعآوری واحدهای زغالسوز در اراضی ملی از جمله محورهای مورد توافق است.