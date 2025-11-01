به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تورجهانی تنیس ۱۵هزار دلاری ایتالیا در شرایطی به کار خود پایان داد که مشکات الزهرا صفی به همراه ویوین سندبرگ آلمانی موفق شد به مقام نایب قهرمانی بخش دونفره این رقابت‌ها دست یابد.

مشکات الزهرا صفی که برای حضور در این رقابت‌ها راهی ایتالیا شده بود در نیمه‌نهایی و در دیدار با تیمی متشکل از تنیسور‌های سوئیسی با نتایج ۷ بر ۶ و ۶ بر یک، به پیروزی دست یافت تا به فینال این مسابقات راه یابد. او در فینال به مصاف تیمی متشکل از تنیسور‌های ایتالیا و روسیه رفت و در نهایت نتیجه را ۳ بر ۶ و ۴ بر ۶ واگذار کرد تا با نایب قهرمانی به کار خود در این مسابقات پایان دهد.

صفی پیش‌تر با قهرمانی در مسابقات کایسری ترکیه، نخستین تنیسور زن ایرانی لقب گرفت که در یک تور جهانی به قهرمانی دست یافته بود.