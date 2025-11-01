به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، پست برق گیلار به عنوان نخستین پست سیار صنعت برق گیلان با ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر و هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی، برای تامین برق بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی ژنرال گیلان، مشترکان خانگی و صنعتی جنوب شهرستان رشت، عصر امروز با حضور مسئولان استانی کشوری، در منطقه لاکان رشت به بهره برداری رسید.