پست برق گیلار به عنوان نخستین پست سیار صنعت برق گیلان با ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه امروز با حضور مسئولان برق منطقهای استان در رشت به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، پست برق گیلار به عنوان نخستین پست سیار صنعت برق گیلان با ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر و هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی، برای تامین برق بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی ژنرال گیلان، مشترکان خانگی و صنعتی جنوب شهرستان رشت، عصر امروز با حضور مسئولان استانی کشوری، در منطقه لاکان رشت به بهره برداری رسید.