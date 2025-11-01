پخش زنده
رئیس جمهور با توجه به اهمیت جمعآوری کامل مشعلهای سوزاننده گاز، گفت: نباید بگذاریم که مشعلها بهصورت روزانه و در برابر چشم ما سرمایههای ملی را بسوزانند؛ طرحهای تکمیلی برای این هدف باید سریع به دولت ارائه و تصویب شوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، قراردادهای اجرای بزرگترین طرح ملی جمعآوری گازهای مشعل کشور در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و فروش گاز مشعل به شرکتهای بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان با حضور آقای پزشکیان امضا شد.
