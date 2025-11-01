پخش زنده
جانباز سرافراز سرتیپ دوم خلبان محمد طیبی در وداعی با شکوه تشییع شد و به همرزمان شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نیروی هوایی ارتش در دفاع مقدس ۲۱۴ خلبان شهید تقدیم کرد.
سرهنگ شاهرخ دیلمی جانشین حفظ آثار ارزشهای دفاع مقدس نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم تشییع و تدفین جانباز سرافراز سرتیپ دوم خلبان مرحوم محمد طیبی گفت: نقش نیروی هوایی در آغاز جنگ تحمیلی بر هیچکس پوشیده نیست. در همان روزهای نخست حمله ناجوانمردانه رژیم بعث عراق، اولین یگانی که آماده مقابله با این حمله ناگهانی شد، نیروی هوایی ارتش بود. در طول دو ماه اول جنگ، نزدیک به صد خلبان شجاع ما، جان خود را در راه حفظ این آب و خاک تقدیم کردند.
وی ادامه داد: در آغاز جنگ، پس از حمله هوایی عراق به پایگاههای ما در تبریز، همدان، دزفول، بوشهر، اصفهان، تهران و سنندج، نیروی هوایی دو تیم عملیاتی با نامهای الوند و آلفارد از پایگاههای نوژه همدان و بوشهر به پایگاههای کوت و شعیبیه اعزام شدند.
سرهنگ دیلمی ادامه داد: فردای آن روز، عملیات معروف «کمان ۹۹» با بیش از ۱۴۰ فروند جنگنده و بمبافکن، پایگاههای مهم عراق را بمباران کرد. این اقدام موجب شد پایگاههای تازه تأسیس شعیبیه و کوت به مدت دو ماه از حالت عملیاتی خارج شوند.
وی تاکید کرد: در طول هشت سال دفاع مقدس، نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، ۲۱۴ خلبان شهید تقدیم میهن کرد و بیش از ۵۰ خلبان جانباز و ۵۰ آزاده به این ملت خدمت کردند.
سرهنگ دیلمی تاکید کرد: امروز در مراسم تشییع و تدفین جانباز سرافراز سرتیپ دوم خلبان مرحوم محمد طیبی گرد هم آمدهایم تا به مقام این عزیز، که سالها با شجاعت و وفاداری به کشور خدمت کرد، ادای احترام کنیم و یاد و خاطرهاش را گرامی بداریم.