چهاردهمین رزمایش قطع برق و ارزیابی آماده به کاری مولدهای برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس و مهم گیلان با راهبری مرکز پایش پیشرفته شرکت توزیع برق استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون بهره بردای و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق گیلان گفت: با اجرای این مانور همزمان با سراسر کشور، به عنوان ارزیابی آمادگی برای مواقع اضطراری، در صورت قطع برق و وارد شدن ژنراتورها به مدار، برق گیلان به صورت عادی و بدون هیچ مشکلی تامین خواهد شد.
آرین سلمانپور با بیان اینکه افزایش توان پدافندی برق رسانی برای مناطق حیاتی، حساس و مهم در مواقع اضطراری و بحرانی بسیار ضروری است افزود: فرآیند رزمایش قطع برق در ۱۸ مورد از مراکز حساس و مهم استان از جمله ادارات و ارگانهای مهم با هدف سنجش آمادگی این مراکز در زمان وقوع بحران اجرا شد.
