نگاتیو‌های دست شیطان

برای آن واقعه بزرگ تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۵۸ سینما در دوطرف ماجرا آثاری ساخته است، از دروغ تا حقیقت
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۰- ۲۱:۴۲
برچسب ها: 13 آبان 1358 ، تسخیر لانه جاسوسی ، آثار سینمایی
