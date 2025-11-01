پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان لرستان گفت:جهاد تبیین سنگر مقابله با جنگ نرم دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در قرارگاه ملی جهاد تبیین با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در شرایط کنونی گفت:دشمنان اسلام و انقلاب طی دو قرن گذشته با بهرهگیری از ابزارهای نوین رسانهای، نمایش، تئاتر و فناوریهای روز، تلاش کردهاند تا با دینزدایی و اخلاقزدایی،هویت اسلامی ملتها را تضعیف کنندوانقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ نقطه پایان این هجمهها نبود و آغاز تقابل دائمی با نظام سلطه بود.
نماینده ولی فقیه در استان لرستان افزود:امروزه باید با دقت نظر، طراحی دقیق و بهروزرسانی نقشههای فرهنگی در برابر هجمههای دشمن ایستادگی کنیم و جهاد تبیین را باید با برنامهریزی منسجم،بهرهگیری از ظرفیت مدیران،نهادها، مدارس،دانشگاهها و رسانهها به یک قرارگاه فعال و مؤثر تبدیل شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوههای اجرایی و هماهنگی میان دستگاهها تأکید کرد و گفت: هر سازمانی باید اقدامات خود را با نگاه ملی و مذهبی تنظیم کند وما نیازمند تقویم مشترک فرهنگی هستیم تا در مناسبتها و برنامهها،حضور مؤثر و هدفمند داشته باشیم.
وی با اشاره به نقش نوجوانان و جوانان در آینده ی کشور افزود:حضور نسل جوان در برنامههای فرهنگی و جهادی، سرمایهای بیبدیل برای نظام اسلامی است و باید زمینه ی مشارکت فعال آنان را در همه ی عرصهها فراهم کنیم.
فرمانده سپاه حضرت اباالفضل لرستان هم با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره هفت راهبرد اساسی گفت: جهاد تبیین مهمترین راهبردی است که باید با جدیت و استمرار در استان دنبال شود.
سردار نعمت الله باقری با تأکید بر ضرورت طراحی نقشه راه برای اجرای برنامههای جهاد تبیین در لرستان افزود:این برنامهها باید بهصورت پیوسته،هدفمند و با مشارکت همه ی نهادها و ظرفیتهای مردمی اجرا شود.
وی همچنین به دغدغه ی مردم درباره طرح راهآهن استان اشاره کرد و گفت:در مسیر ۱۱۴ کیلومتری این طرح عظیم ملی از ۳۰ نقطه ی کار با تمام توان در حال انجام است.
سردار باقری همچنین اردوگاه شهید بهشتی را یکی از ظرفیتهای مهم فرهنگی استان دانست و افزود:این اردوگاه میتواند میزبان کاروانهای راهیان نور از ۲۰ استان کشور باشد و نقش مؤثری در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت ایفا کند.
وی با تأکید بر نقش رسانهها، آموزش و پرورش، دانشگاهها و گروههای جهادی در تحقق اهداف جهاد تبیین، خواستار همافزایی و برنامهریزی دقیق برای بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در استان شد.