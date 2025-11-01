به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در قرارگاه ملی جهاد تبیین با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در شرایط کنونی گفت:دشمنان اسلام و انقلاب طی دو قرن گذشته با بهره‌گیری از ابزارهای نوین رسانه‌ای، نمایش، تئاتر و فناوری‌های روز، تلاش کرده‌اند تا با دین‌زدایی و اخلاق‌زدایی،هویت اسلامی ملت‌ها را تضعیف کنندوانقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ نقطه پایان این هجمه‌ها نبود و آغاز تقابل دائمی با نظام سلطه بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان افزود:امروزه باید با دقت نظر، طراحی دقیق و به‌روزرسانی نقشه‌های فرهنگی در برابر هجمه‌های دشمن ایستادگی کنیم و جهاد تبیین را باید با برنامه‌ریزی منسجم،بهره‌گیری از ظرفیت مدیران،نهادها، مدارس،دانشگاه‌ها و رسانه‌ها به یک قرارگاه فعال و مؤثر تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: هر سازمانی باید اقدامات خود را با نگاه ملی و مذهبی تنظیم کند وما نیازمند تقویم مشترک فرهنگی هستیم تا در مناسبت‌ها و برنامه‌ها،حضور مؤثر و هدفمند داشته باشیم.

وی با اشاره به نقش نوجوانان و جوانان در آینده ی کشور افزود:حضور نسل جوان در برنامه‌های فرهنگی و جهادی، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای نظام اسلامی است و باید زمینه ی مشارکت فعال آنان را در همه ی عرصه‌ها فراهم کنیم.

فرمانده سپاه حضرت اباالفضل لرستان هم با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره هفت راهبرد اساسی گفت: جهاد تبیین مهم‌ترین راهبردی است که باید با جدیت و استمرار در استان دنبال شود.

سردار نعمت الله باقری با تأکید بر ضرورت طراحی نقشه راه برای اجرای برنامه‌های جهاد تبیین در لرستان افزود:این برنامه‌ها باید به‌صورت پیوسته،هدفمند و با مشارکت همه ی نهادها و ظرفیت‌های مردمی اجرا شود.

وی همچنین به دغدغه ی مردم درباره طرح راه‌آهن استان اشاره کرد و گفت:در مسیر ۱۱۴ کیلومتری این طرح عظیم ملی از ۳۰ نقطه ی کار با تمام توان در حال انجام است.

سردار باقری همچنین اردوگاه شهید بهشتی را یکی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی استان دانست و افزود:این اردوگاه می‌تواند میزبان کاروان‌های راهیان نور از ۲۰ استان کشور باشد و نقش مؤثری در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت ایفا کند.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و گروه‌های جهادی در تحقق اهداف جهاد تبیین، خواستار هم‌افزایی و برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در استان شد.