مدیر کل تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش از بهره برداری از ۹ زمین چمن مصنوعی در سراب و مهربان تا یک سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،صفدر سلطانی با تاکید بر لزوم جانمایی مناسب محل احداث چمن‌های مصنوعی برای فعالیت ورزشی دانش آموزان در مناطق محروم گفت: عملیات احداث ۹ زمین چمن مصنوعی در سراب و بخش مهربان تا یک سال آینده به اتمام می‌رسد.

سلطانی توزیع عادلانه اعتبارات، توسعه، بهینه‌سازی و تجهیز فضا‌های ورزشی دانش‌آموزی را از سیاست‌های مهم و پیش رو عنوان کرد و افزود: درصدد بهره‌وری و استفاده بهینه از فضا‌ها و اماکن ورزشی مدارس در راستای توسعه فعالیت‌های ورزشی هستیم.

مجید نصیرپور نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود فضا‌های ورزشی دانش آموزی در این شهرستان از تعطیلی ۵ ساله استخر شهید فهمیده انتقاد کرد و خواستار بهسازی و احیای دوباره این مجتمع ورزشی شد.

نصیرپور با تاکید بر لزوم تعمیرات و نصب تجهیزات در سالن‌های ورزشی بخش مهربان افزود: با توجه به فرارسیدن زود هنگام فصل سرما و برودت هوا در این منطقه انتظار می‌رود فعالیت‌های عمرانی در اماکن ورزشی در کوتاه‌ترین زمان به پایان برسد.

وی با اشاره به سفر اخیر وزیر آموزش و پرورش به سراب از تخصیص ده میلیارد تومان اعتبار ویژه برای امور تربیت بدنی دانش آموزان خبر داد.