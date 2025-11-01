مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان، از کشف و ضبط ۲۲۳ دستگاه ماینر در شهرستان زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، محمد رئیسی گفت: طی اقدامی عملیاتی توسط پرسنل و دفتر حراست این شرکت، پرسنل امنیتی و انتظامی، پرسنل امنیت اقتصادی و مرکز دادستانی، بزرگترین مرکز ماینر غیر مجاز جنوب شرق کشور با ۲۲۳ دستگاه ماینر در شهر زاهدان کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه همراهی و ارائه گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی و کشف مراکز غیرمجاز رمز ارز دارد، گفت: عموم هم استانی‌ها می‌توانند اطلاعات خود درباره استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز را در سامانه "سمات" شرکت توانیر، اپلیکیشن برق من، سامانه ۱۲۱ ثبت و پیگیری نمایند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان از ارائه پاداش به معرفی کنندگان مراکز غیرمجاز رمز ارز خبر داد و افزود: عاملان کشف و معرفی این مراکز طبق دستورالعمل ابلاغی شرکت توانیر، پاداش دریافت خواهند کرد که این عدد در حال حاضر تا حدود ۳۰۰ میلیون تومان است.