به علت تداوم آلودگی هوا فعالیت ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس ۴ شهرستان خوزستان فردا یازدهم آبان با تاخیر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: با توجه به تداوم آلودگی ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمه‌غربی استان، همچنین افزایش میزان آلاینده‌ها ناشی از فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی، به منظور حفظ سلامت شهروندان، ساعت آغاز فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی و کارون ساعت ۹:۰۰ صبح خواهد بود.

محمد جواد اشرفی افزود:ساعت آغاز فعالیت دانشگاه‌ها و مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در این شهرستان‌ها ساعت ۹:۳۰ صبح تعیین شده است.

وی ادامه داد: در خصوص شهرستان‌های هویزه و دشت‌آزادگان، تصمیم‌گیری درباره ساعت شروع فعالیت ادارات و مدارس توسط فرمانداران در ساعات اولیه صبح صورت خواهد گرفت.

دبیرکارگروه اضطراری آلودگی هوا خوزستان بیان کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان، بهداشتی، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. نحوه فعالیت بانک‌ها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های استان متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اشرفی گفت: از شهروندان گرامی درخواست می‌شود در راستای حفظ سلامت خود و خانواده، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرند.