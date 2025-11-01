به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ همزمان با هفته پدافند غیرعامل و به منظور سنجش آمادگی نیرو‌های راهداری در مقابله با شرایط بحرانی و تهدیدات احتمالی، رزمایش آموزشی و عملیاتی انسداد تونل دومن نیم شهرستان اسفراین و ایجاد مسیر دسترسی جایگزین، در روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه برگزار می‌شود.

میقانی سرپرست اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: در رزمایش مذکور، ۳۲ نفر از عوامل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و ۱۳ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین به کارگیری می‌شوند.