اختتامیه سیوهفتمین جشنواره تئاتر آذربایجانشرقی
سی و هفتمین جشنواره تئاتر آذربایجانشرقی با معرفی گروهها و هنرمندان برگزیده در تالار استاد اقبال آذر مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن تبریز به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،نعمت اله پایان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اعلام اینکه بعد از فراخوان برگزاری جشنواره تئاتر ۵۳ اثر به دبیر خانه ارسال شده بود گفت: از این تعداد ۲۶ اثر که ۱۶ اثر آن از ۱۴ شهرستان استان و ۱۰ اثر مختص تبریز بود به مرحله رقابت رسید و امروز از برگزیدگان جشنواره تجلیل شد.
وی افزود:در راستای سیاستهای کلان وزارت ارشاد و توسعه عدالت فرهنگی هنرمندان و گروههای نمایشی از شهرستانهای مختلف استان با ارائه آثار متنوع خود، جلوهای از پویایی و بالندگی تئاتر آذربایجانشرقی را به نمایش گذاشتند.
گفتنی است جشنواره امسال با هدف گسترش دسترسی هنرمندان به فرصتهای تولید و اجرا، شناسایی استعدادهای تازه و معرفی برترین آثار نمایشی استان به جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از اول تا دهم آبانماه در سالنهای نمایشی تبریز برگزار شد.
نتایج جشنواره به شرح زیر است.
در بخش طراحی نور، رشید عابدی از آذرشهر برای نمایش «نه» مورد تقدیر قرار گرفت و علی منافی از تبریز برای طراحی نور نمایش «شاه معمار» بهعنوان برگزیده معرفی شد.
در بخش طراحی هویت بصری (آفیش و بروشور)، میر حمید مولویان برای «شاه معمار» و ساسان سیفی برای «شرنگستان» تقدیر شدند و علیرضا کاظمی مطلق برای «چیزهایی که گم کردیم» عنوان برگزیده را به خود اختصاص داد.
در بخش طراحی لباس، فریبا قاسمزاده بهنامی از مراغه برای نمایش «چیزهایی که گم کردیم» تقدیر شد و سپیده همراهی از تبریز برای نمایش «شاه معمار» جایزه برتر این بخش را دریافت کرد.
در بخش طراحی گریم، صنم سقندلی از اهر برای نمایش «زنی که درخت شد» تقدیر شد و امیر حیدرزاده از تبریز برایطراحی گریم نمایشهای «جمعهای که تعطیل نبود» و «یک تکه از گفتار گمشده ماندانا» برگزیده شناخته شد.
در بخش موسیقی، محمدرضا نظری از تبریز برای نمایش «شاه معمار» تقدیر شد و ابراهیم پاکدامن از سردرود باموسیقی نمایش «یک تکه از گفتار گمشده ماندانا» جایزه نهایی را کسب کرد.
در بخش طراحی صحنه، حسن بالازاده از هشترود برای «قان و دلی» تقدیر شد؛ محمدرضا نظری از تبریز برای طراحیصحنه نمایش «شاه معمار» و سینا نجفی از مراغه برای نمایش «شرنگستان» حائز رتبه سوم شدند میرحسام کاظمی از تبریز برای «آخرین بازی» رتبه دوم و فریبا قاسمزاده بهنامی از مراغه برای «چیزهایی که گم کردیم» رتبه نخست رابه دست آورد.
در بخش بازیگری هیئت داوران جایزه ویژه تقدیر از آیندهسازان تئاتر استان را به جمعی از بازیگران کودک و نوجوان از تبریز، آذرشهر و سراب اختصاص داد.
در بخش بازیگری زن، فهیمه جهانی از تبریز برای نمایش «پنیر مفت فقط در تله موش پیدا میشه» عنوان برتر را کسب کرد. بهار دانشیار، مهدیه خوشنهاد و شقایق نصیری تقدیر شدند و مونا داداشوند و سمیه وافر رتبه سوم را مشترکاً به دست آوردند. صبا شهاب و لیلا دانشیار نیز رتبه دوم را کسب کردند.
در بخش بازیگری مرد، حجت مقدم از مراغه برای بازی در نمایش «شرنگستان» برنده رتبه اول شد. رتبه دوم به سپهریادگاری برای «چیزهایی که گم کردیم» و محمدرضا نظری برای «شاه معمار» تعلق گرفت و بابک خانپور و مسعودامیرزاده رتبه سوم را دریافت کردند. سینا نجفی، اصلان صفی و ابوالفضل کریمی اصل تقدیر شدند.
در بخشهای نویسندگی و کارگردانی در بخش کارگردانی، مهدی آذری از مراغه برای نمایش «چیزهایی که گم کردیم» برگزیده اصلی جشنواره شد. محمدرضانظری از تبریز رتبه دوم و حجت مقدم از مراغه رتبه سوم را کسب کردند. همچنین فرناز فتحراضی و وحید بهبدی مورد تقدیر قرار گرفتند.
در بخش نمایشنامهنویسی، مهدی آذری از مراغه برای نگارش نمایش «چیزهایی که گم کردیم» رتبه نخست را به خوداختصاص داد. وحید بهبدی از تبریز رتبه دوم، کریم پزشکی از عجبشیر و علیرضا مصرپور از تبریز رتبه سوم را مشترکاً به دست آوردند و بابک فرمند برای نمایشنامه «بایقوش» مورد تقدیر قرار گرفت.