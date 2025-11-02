پخش زنده
فیزیوتراپ تیم فوتبال سپاهان آخرین وضع بازیکنان آسیب دیده این تیم را تشریح کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام فیزیوتراپ تیم سپاهان، آخرین وضعیت مصدومان زردپوشان به شرح زیر است.
ریکاردو آلوز به دلیل ترک روی پا ۳ هفته به درمان خواهد پرداخت و بعد از تعطیلات فیفا دی به تیم اضافه خواهد شد.
عارف حاجیعیدی به دلیل پارگی همسترینگ حدود ۴ هفته به درمان نیاز دارد و با توجه به روند درمانی احتمالاً بعد از تعطیلات فیفا دی به تمرینات اضافه خواهد شد.
انزو کریولی به دلیل آسیب عضلانی ۲ هفته از میادین دور خواهد بود.
محمدرضا بردبار و وحدت حنانوف با رفع مصدومیت از این هفته به تمرینات تیم سپاهان اضافه شدهاند و با صلاحدید کادر فنی میتوانند بازی کنند.
محمد کریمی نیز هفته نهم فیزیوتراپی خود را سپری میکند؛ مهدی لیموچی نیز از یک ماه دیگر به تمرینات تیم اضافه میشود.