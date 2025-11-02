تیم فوتبال المپیاکوس در هفته نهم رقابت‌های سوپرلیگ یونان مقابل آریس سالونیکی به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال المپیاکوس و آریس سالونیکی در هفته نهم رقابت‌های سوپر لیگ یونان شامگاه شنبه ۱۰ آبان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود المپیاکوس به پایان رسید.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی المپیاکوس از ابتدا در ترکیب تیمش قرار داشت و در دقیقه ۶۰ موفق شد گل دوم تیمش را به ثمر برساند.

دنیل پودنس دیگر گلزن المپیاکوس بود و تک گل آریس هم توسط لورن مورون به ثمر رسید.

با کسب سه امتیاز این بازی، المپیاکوس با ۲۲ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت.