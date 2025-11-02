به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرهنگ حمید رضا عبدالملکی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور فرعی دهگلان - قروچای تیم گشت پلیس راه این محور برای امداد رسانی و بررسی بیشتر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه پژو ۴۰۵ که از طرف قروچای به طرف دهگلان در حرکت بود با یک دستگاه کامیونت ایسوزو در کیلومتر ۲ محور فرعی دهگلان - قروچای با هم برخورد کرد.

رئیس پلیس راه کردستان عنوان کرد: در این تصادف متأسفانه راننده و ۲ نفر سرنشین پژو ۴۰۵ فوت کردند.

سرهنگ عبدالملکی با اشاره به اینکه علت تامه تصادف توسط کارشناسان در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: شهروندان با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و از تغییر ناگهانی مسیر و سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری در رانندگی نباشیم.