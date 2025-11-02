به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز در استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و فردا علاوه بر این مناطق در نیمه شمالی خراسان شمالی بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

سه‌شنبه در برخی نقاط اردبیل، گیلان و شرق خراسان رضوی و روز‌های چهار‌شنبه و پنجشنبه در برخی نقاط گیلان بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

یکشنبه در نوار شمالی کشور دوشنبه در نیمه شمالی و سه‌شنبه در نیمه شرقی کشوز کاهش دما رخ خواهد داد.