بند ۱۵ هکتاری عبدل آباد، در گذشته، محل فرود پرندگان مهاجر و ذخیره گاه آب کشاورزی و آبزی پروری مردم بود ولی امروز خشک شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی مشکلات محيط زيستي و خالي شدن بند عبدل آباد، دغدغه جدي اهالي اين منطقه است.

در پي درخواست مردم و دوستداران محيط زيست درباره خالي شدن آب بند عبدل آباد و مشکلات زيست محيطي، از جمله بوي نامطبوع در اين محل، خبرنگار صداوسیما، این موضوع را پيگيري کرد.

این بند که یادگار دوران های گذشته و میراث مدیریت و مهندسی آب منطقه از قدیم محسوب می‌شود، هم سبب پذیرش پرندگان مهاجر می شد و هم ذخیره ای برای کشاورزی و آبزی پروری آنان بود ولی امروز خشک شده و محتاج باران است.