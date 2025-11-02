تدوین و اجرای سند اعتلای بسیج در کشور
سند اعتلای بسیج در کشور با تشکیل هشت قرارگاه اصلی تدوین و اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ معاون فرهنگی سازمان بسیج کشور، در مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره فرهنگی، هنری و بومی دیار علویان با قدردانی از تلاش دستاندرکاران این رویداد گفت: این سند که مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته، شامل هشت قرارگاه اصلی است که یکی از مهمترین آنها، قرارگاه فرهنگی میباشد.
سردار مقواساز افزود: در این قرارگاه پنج تا شش راهبرد کلیدی تعریف شده که یکی از مهمترین آنها نشاطآفرینی اجتماعی است و در همین راستا، طرح سالمسازی فضاهای تفریحی و سواحل کشور در حال اجراست.
او با بیان اینکه این برنامه تاکنون در هشت استان کشور اجرایی شده و استان مازندران در میان همه استانها، پیشتاز است، ادامه داد: گروههای فرهنگی در مازندران نظم، خلاقیت و انگیزه بالایی دارند و حضور خانوادهها با آرامش و نشاط در این فضاها، نشانه اثرگذاری عمیق فعالیتهای فرهنگی بسیج است.
فرمانده سپاه کربلا نیز در این مراسم با قدردانی از فعالان فرهنگی و جهادگران بسیجی، این جشنواره را نمونهای موفق از کار فرهنگی تمیز، مؤمنانه و مردممحور دانست و گفت:این جشنواره صرفاً یک برنامه هنری یا تفریحی نبود بلکه رزمایشی بزرگ از کار فرهنگی خودجوش و مؤمنانه بود که در دهها نقطه از سواحل و تفرجگاههای مازندران برگزار شد و با صدها برنامه متنوع، دلهای مردم را گرم و جان جامعه را بانشاط کرد.
سردار موحد با اشاره به تلاش جهادگران فرهنگی در ایام پرمسافر مازندران افزود: در روزهایی که میلیونها مسافر به استان آمدند، جهادگران فرهنگی سنگر را خالی نکردند و با هنر، بازی، مسابقه و گفتوگو، مفاهیم دینی را به زبان زندگی منتقل کردند و هویت ایرانی–اسلامی را در سواحل زنده نگه داشتند.
او با تأکید بر ظرفیت عظیم فرهنگی مازندران گفت: طبیعت و مردم این استان بستری کمنظیر برای کار فرهنگی فراهم کرده است و میتوان در کنار دریا و در میان شادی مردم، ایمان و اخلاق را نیز جاری کرد.