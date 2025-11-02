به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای رضایی دبیر برگزاری این رویداد گفت: در این رویداد ۱۰۰ نفر از کارکنان مجتمع مس شهربابک در قالب ۲۰ تیم به مدت دو ماه اقدام به ساخت آثار هنری با استفاده از ضایعات فلزی مجتمع مس شهربابک کردند و این آثار توسط داوران برجسته‌ای از دانشگاه هنر و عضو انجمن هنر‌های تجسمی ایران داوری شدند و از نفرات منتخب تحلیل شد.

آقای محمودی مدیر مجتمع مس شهربابک هم گفت: هدف اصلی از برگزاری این رویداد یکی توجه به محیط زیست و بازیافت و دیگری شکوفایی استعداد هنری کارگران و کارمندان مجتمع مس و تعالی منابع انسانی و سازمانی مجموعه می‌باشد.

در نخستین رویداد ساخت آثار هنری با ضایعات ۳۵ اثر هنری تولید شد که پس از اعلام رای داوران، اثر "یارمس" از امور منابع انسانی مقام اول، اثر "آذرمس" از کارگاه ساخت مقام دوم و اثر "سمفونی ضایعات" مقام سوم این رویداد را کسب کردند و اثر "آبشار تیک آف" از امور ذوب، اثر"نگهبان میراث" از امور لیچینگ و اثر "زنبور کارگر" از ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی مقام شایسته‌ی تقدیر هیات داوران را کسب کردند.