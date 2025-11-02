پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب سوادکوه شمالی بر اجرای دقیق قوانین و تشدید نظارتها بر ساخت و سازها تأکید کرد و در این خصوص، به مسئولان محلی هشداری جدی داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت الاسلام کریمی دادستان سوادکوه شمالی در جلسهای با بخشداران، اعلام کرد که با توجه به اهمیت جلوگیری از ساخت و سازهای بیرویه و تغییر کاربری غیرمجاز، هیچگونه اهمالی پذیرفته نیست.
کریمی افزود: در برخی روستاها با تشکیل دورههای آموزشی به کلیه دهیاران و شوراهای روستایی شهرستان جهت آگاه سازی و تکالیف قانونی وتعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک ارشادات انجام شده است.
این مقام قضایی تأکید کرد: ساختوسازهای بیرویه در بسیاری از نقاط این حوزه قضایی به جدیت در دستور کار قرار دارد و در صورت عدم رعایت مقررات و احراز ترک فعل دهیاران، برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی، خاطرنشان کرد: این دادستانی به اتفاق دیگر مسئولین نظارتی، بهصورت نامحسوس و شبانهروزی در حال بازدید هستند و با هر کسی که خلاف قانون عمل کند، بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.