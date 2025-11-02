با هدف معرفی محصولات و فراورده‌های تولیدی، جشنواره نان ومحصولات لبنی در روستای نصرت آباد سیرجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، اولین جشنواره نان و محصولات لبنی روستایی در نصرت آباد سیرجان برگزار شد، در این جشنواره که با ۱۵ غرفه عرضه محصولات لبنی دایر است زنان روستایی انواع نان‌های محلی و فرآورده‌های لبنی خود را عرضه کردند.

محمد معتمدی زاده نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از اشتغال‌های خرد خانگی گفت: یکی از برنامه‌های مهم ما در مجلس حمایت از اشتغال‌های کوچک در روستا‌ها می‌باشد که از شرکت‌های صنعتی و معدنی می‌خواهیم تا در حمایت از این اشتغال‌ها در راستای خرید محصولات و دسترنج روستاییان اقدام نمایند.

رحیم رضوی نسب فرماندار ویژه شهرستان سیرجان هم ضمن حمایت از برگزاری این جشنواره‌ها اظهار داشت: یکی از ارکان این جشنواره‌ها توجه به محصولات خانگی و اشتغال خرد است و در همین زمینه بیش از ۱۵۰ نفر را با تسهیلات متفاوت جمعا مبلغ یکصد میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.