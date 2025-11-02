به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گناباد گفت: هنگام عملیات عمرانی برای ساخت آب‌انبار جدید در یکی از اراضی کشاورزی شهر روشناوند، راننده بیل مکانیکی در عمق خاک با سازه‌ای قدیمی برخورد کرد.

حمیدرضا محمودی قوژدی افزود: پس از اطلاع‌رسانی به اداره میراث فرهنگی، کارشناسان این اداره به همراه باستان‌شناسان دانشگاه آموزش عالی گناباد در محل حاضر شدند و بررسی‌های نخست را آغاز کردند.

وی اظهار کرد: در بررسی‌ها مشخص شد که این سازه آجری با آجر‌هایی به ابعاد ۲۵ در ۲۵ و ضخامت ۶ سانتی‌متر، با ملات ساروج و در عمق حدود سه و نیم متری از سطح زمین ساخته شده و ساختار معماری و نوع مصالح نشان می‌دهد که این بنا متعلق به دوره‌ای میان قرون پنجم تا هشتم هجری قمری است.

محمودی ادامه داد: در اطراف این سازه قطعات متعددی از سفال‌های لعاب‌دار و بدون لعاب به‌دست آمده است که از نظر سبک و لعاب، قابل‌انتساب به قرون میانه اسلامی هستند و این موضوع قدمت تاریخی این محدوده را تأیید می‌کند.

وی گفت: به‌منظور حفاظت از آثار و جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی، تمامی فعالیت‌های عمرانی در محل متوقف و محوطه تحت پوشش حفاظتی قرار گرفته است وبررسی‌های تخصصی‌تر باستان‌شناسی در دستور کار قرار دارد تا جزییات بیشتری از این کشف تاریخی مشخص شود.

از مجموع ۲۵۰ اثر تاریخی شناسایی شده در گناباد ۱۵۳ اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است که در این میان قنات قصبه به عنوان تنها اثر ثبت شده خراسان رضوی در فهرست آثار جهانی یونسکو به عنوان شاهکار بشری و نمادی از سخت کوشی مردم کویر برای دست یافتن به مایه حیات در این خطه از دوران هخامنشی به یادگار مانده است.