همه ما برای سلامتی بدن به باشگاه می‌رویم، اما گاهی اوقات خود باشگاه می‌تواند منطقه‌ای پر از جرم و آلودگی باشد و ما را مریض کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در محیط باشگاه به دلیل وجود آلودگی و جرم ممکن است به برخی از بیماری‌ها مبتلا شوید ۱۰ عفونت و بیماری که ممکن است در محیط باشگاه مبتلا شوید عبارتند از :

۱. فولیکولیتیس

این عفونت نوعی التهاب در فولیکول‌های مو‌های بدن است که ممکن است بر اثر گرما، عرق، باکتری، قارچ و دیگر علت‌ها به وجود بیاید و این عفونت می‌تواند بر اثر به اشتراک گذاشتن لباس‌ها و حوله‌های باشگاه در فرد ایجاد شود.

علائم:

برجستگی‌ها و گاهی اوقات تاول و جوش‌های قرمز در هر فولیکول مو که ممکن است چرکی یا غیر چرکی باشد.

چگونگی درمان:

اگر زیاد عرق می‌کنید، باید از لباس‌های خنک‌تر استفاده کنید و حتما بعد از دوش گرفتن از حوله‌های تمیز استفاده کنید.

از شوینده‌های آنتی باکتریال استفاده کنید که می‌تواند باکتری‌های پوست را از بین ببرد.

اسپری‌های بدن حاوی سالیسیک اسید نیز می‌تواند بدن را مرطوب کنند و عفونت‌ها را از پوست و فولیکول‌های مو دور کنند.

۲. عفونت حلقه‌ای

این عفونت یک عفونت رایج پوستی است که توسط قارچ‌ها ایجاد می‌شود و از تماس پوست به پوست، حوله‌های کثیف، دوش‌های کثیف باشگاه و دیگر سطوح آلوده انتقال می‌یابد.

علائم:

برجستگی و قرمزی پوست در قسمت‌هایی مثل سینه، باسن، کمر و کشاله ران، اما باز هم ممکن است در جا‌هایی غیر از این قسمت‌ها مشاهده شود.

چگونگی درمان:

متخصص پوست در این شرایط می‌تواند دارو‌های مناسبی را برای شما تجویز کند. حتما بعد از باشگاه بدن خود را تمیز کنید و در منزل دوش بگیرید. اگر کوچک‌ترین قرمزی مشاهده کردید، آن را جدی بگیرید و از پزشک، درمان مناسب را بگیرید تا افزایش پیدا نکند.

۳. خارش کشاله ران

خارش کشاله ران به تنهایی نیز می‌تواند یک عفونت قارچی باشد و آقایان بیش از خانم‌ها با آن مواجه می‌شوند، زیرا عرق آن‌ها در این قسمت‌ها بیشتر است.

علائم:

اولین نشانه آن معمولا خارش است و سپس ممکن است التهاباتی قرمز یا صورتی معمولا در قسمت داخل ران خود مشاهده کنید.

درمان:

از پودر زینک اکسید استفاده کنید تا رطوبت بدن را در حالت متعادلی نگه دارد.

از پودر‌های ضد قارچ استفاده کنید.

حتما بعد از ورزش دوش بگیرید و لباس زیر خود را تعویض کنید.

کرم‌های درمانی تجویز شده را با لایه‌ای نازک به پوست بزنید و سپس پودر را روی آن اعمال کنید.

۴. عفونت پای قهرمان

این عفونت نیز یک عفونت قارچی و رایج بین مردان جوان است و از تماس پوست به پوست انتقال می‌یابد و ممکن است که در استخر و باشگاه به آن مبتلا شد.

علائم:

خارش یکی از رایج‌ترین علائم این عفونت است و بر جستگی‌های قرمز در اطراف پا و بین انگشتان پا نیز از دیگر علائم آن است.

چگونگی درمان:

این مشکل را می‌توان با کرم‌ها و پودر‌های ضد قارچی مثل لوتریمین درمان کرد، اما پیشگیری بهتر از درمان است و برای پیشگیری از دمپایی‌ها و کفش‌های کاملا تمیز استفاده کنید. پا‌های خود را بدون کفش تان روی زمین باشگاه نگذارید و اگر پا‌های شما بیش از حد عرق می‌کند، از پودر‌های ضد قارچی قبل و بعد از تمرین استفاده کنید.

۵. شپش

شپش‌ها به سر، کشاله ران و بدن فرد حمله می‌کنند و این حشرات در مو‌های بدن مثل مو‌های سینه، ابرو، مژه، زیر بغل و ریش فرد نیز قرار می‌گیرند. این حشرات می‌تواند از استفاده شانه مشترک، کلاه، روسری، موی مصنوعی، حوله، لباس و ... انتقال پیدا کند.

علائم:

خارش شدید رایج‌ترین نشانه است.

چگونگی درمان:

درمان‌های زیادی برای شپش وجود دارد و اصلا مجبور نیستید که مو‌های کل سرتان را بزنید. پزشک در این شرایط برای شما دارو تجویز می‌کند و از طرفی برای پیشگیری باید بهداشت کامل را در باشگاه رعایت کنید و از به اشتراک گذاشتن لوازم شخصی اجتناب کنید.

۶. زگیل کف پا

این عفونت در کف پای انسان به دلیل یک نوع ویروس پوستی به وجود می‌آید.

علائم:

کف پای شما در قسمت‌هایی شبیه گل کلم می‌شود و برجستگی‌های زیادی روی آن دیده می‌شود و در واقع رگ‌های خونی در این حالت تغذیه کمتری دارند.

چگونگی درمان:

پزشکان در این حالت توصیه می‌کنند که قبل از استفاده از پماد سالیسیک اسید، حدود ۱۰ دقیقه پا‌های خود را در آب خیس کنید و صبح‌ها نیز با یک لایه نازک وازلین این قسمت‌ها را بپوشانید و سپس با سنگ پا سلول‌های مرده پوست را بردارید.

متخصص نیز در این موراد برای شما درمان‌هایی مثل فریز درمانی، لیزر، تزریق دارو را در پیش می‌گیرد.

۷. مولوسکوم کانتوژیوزوم

این عفونت پوستی در اثر ویروس آبله به وجود می‌آید و از تماس پوست با پوست، استخر، حوله آلوده و رابطه جنسی منتقل می‌شود.

علائم:

نقاط برجسته قرمز یا صورتی کوچک روی پوست که این نقاط با جوش اشتباه گرفته می‌شود، اما فرق آن متمایل به سفید بودن و سفتی بیش از حد است.

درمان:

در این مورد حتما باید به یک متخصص پوست مراجعه کنید تا با روش‌های مثل فریز درمانی، گرما درمانی یا لیزر، پوست شما را بهبود ببخشد.

۸. استافیلوکوکوس اورئوس

استافیلوکوکوس اورئوس نام یک باکتری است که روی پوست و غذه‌های تنفسی زندگی می‌کند و در بینی، دهان، گلو وریه‌ها وجود دارد.

علائم:

اگر این عفونت وارد بدن شود، تاثیرات آن را در بینی خود مشاهده خواهید کرد.

فولیکول‌های موی شما نیز در این حالت بسته، گرم و ملتهب می‌شوند و این باکتری همچنین با تب، خستگی و لرز همراه خواهد بود.

درمان:

در این مورد می‌توانید از آنتی بیوتیک‌ها استفاده کنید. جوش‌های اطراف مو را می‌توان در منزل درمان کرد، اما هرگونه قرمزی دیگری در پوست که اطراف مو نباشد، باید توسط متخصص درمان شود.

۹. استرپتوکوک پیوژنز:

این عفونت به طور طبعی در بافت پوست وجود دارد، اما در صورت زیاد شدن می‌تواند باعث برزو مشکلاتی مثل درد در پوست شود و گاهی اوقات بریدگی‌هایی را نیز ایجاد می‌کند.

علائم:

این عفونت باعث التهاب، داغی، درد و تب در افراد می‌شود و به سرعت نیز انتشار پیدا می‌کند و سیستم ایمنی را نیز به کار می‌اندازد و در وضعیت‌هایی مثل سرطان، دیابت و بیماری‌های خود ایمنی بیشتر اتفاق می‌افتد.

درمان:

بسته به نوع شدت عفونت، درمان اعمال می‌شود و معمولا آنتی بیوتیک‌ها در درمان آن رایج هستند.

۱۰. عفونت قارچی ناخن انگشتان پا

این عفونت به عفونت پای قهرمان شباهت دارد و معمولا از مکان‌های مرطوب مثل کف استخر انتقال پیدا می‌کند.

علائم:

در این عفونت، تغییراتی را در ناخن انگشتان پای خود مشاهده خواهید کرد و ناخن‌های شما ضخیم و زرد می‌شود و ممکن است که بافت شکننده‌ای پیدا کند.

درمان:

در این نوع عفونت می‌توانید از پودر ضد قارچ استفاده کنید و همچنین باید به متخصص پوست مراجعه کنید و از دارو‌های قوی‌تر نیز مثل سیکلوپیروکس یا فلوکونازول کمک بگیرید که این دارو‌ها در عرض سه ماه، قارچ‌ها از بین می‌برند.