دور برگشت مرحله نخست گروه E بسکتبال نوجوانان کشور با قهرمانی خانه بسکتبال گرگان، در مشهد به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، دور برگشت مرحله نخست گروه E بسکتبال نوجوانان کشور دیشب با انجام ۲ بازی پیگیری شد که در آن آویژه صنعت پارسای مشهد با نتیجه ۹۴ بر ۸۵ ناروپرگاس تهران را شکست داد و تیم خانه بسکتبال گرگان مقابل مهدی شهر سمنان به پیروزی رسید.

با این نتایج تیم‌های خانه بسکتبال گرگان، آویژه صنعت پارسای مشهد، ناروپرگاس تهران و مهدی شهر سمنان در رتبه اول تا چهارم قرار گرفتند.

مرحله بعدی مسابقات لیگ بسکتبال نوجوانان کشور حدود ۲ هفته دیگر آغاز می‌شود.

دور برگشت مرحله نخست گروه E بسکتبال نوجوانان کشور از پنجشنبه هشتم آبان در سالن ورزشی مرحوم حمیدی مشهد آغاز شد و دیشب به پایان رسید.