به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، صبح امروز برای دومین بار در شبانه روز گذشته، زمین لرزه ۲.۸ ریشتری در عمق ۱۷ کیلومتری زمین و در عرض ۳۲.۰۷۱ شمالی و طول جغرافیایی ۵۶.۰۸۰ بهاباد را لرزاند.

باقری فرماندار بهاباد: این زمین لرزه ها، خوشبختانه هیچ گونه خسارتی نداشته است.

دیروز نیز در ساعت ۱۶:۴۱ یک زمین لرزه ۴.۷ ریشتری شهرستان بهاباد را لرزاند که دستور آماده باش و برگزاری جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان بهاباد صادر شد.