به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ علی محمدی اظهار داشت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی در طرح پایش سیستمی خودرو‌های گذر موقت یک دستگاه خودروی بنز ۵۵۰ s را که فاقد مدارک قانونی بود شناسایی کردند که موضوع بلافاصله در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی طی عملیاتی خودرو را توقیف و به پارکینگ انتقال دادند که برابر اعلام کارشناسان امر ارزش ریالی خودرو ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، در این‌ خصوص یک نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده متشکله تحویل مراجع قضایی شد.