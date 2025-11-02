به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، استاد حسین صالحی عضو شورای انجمن خوشنویسان مشهددیشب در نشست شنبه‌های گفت‌و‌گو که با موضوع خوشنویسی و با حضور خوشنویسان مشهد در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، افزود: پیشنهاد راهکار قانونی این امر نیز در قالب پیشنهاد حقوقی و فرهنگی آماده ارائه است.

وی اضافه کرد: کلاس خوشنویسی، مکتب خودسازی است، انجمن خوشنویسان خراسان و مشهد با دارا بودن شمار بسیاری از استادان رسمی، قطب بزرگ خوشنویسی کشور محسوب می‌شود.

عضو شورای انجمن خوشنویسان مشهد اظهار کرد: شایسته است جایگاه انجمن خوشنویسان و هنر خوشنویسی در تقویم فرهنگی استان باز تعریف شود و ما آمادگی داریم تا در قالب تفاهم نامه‌ای به صورت مصداقی و روشن در خدمت اعتلای فرهنگ غنی ایرانی اسلامی استان باشیم.

وی گفت: اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دست نهاد‌ها و ادارات و حتی بانک‌ها را در خرید آثار هنری در قالب بودجه‌های فرهنگی مختلف باز گذاشته است و از استانداری خراسان رضوی تقاضا داریم بر پایه همین راهکار قانونی مجوزی برای برپایی حراج هنری بزرگ به منظور احیای تولید آثار هنری نفیس صادر شود که جزییات نحوه برگزاری این حراج و طرف‌های ذینفع به تفکیک در طرحی آماده ارائه است.

عضو شورای انجمن خوشنویسان مشهد افزود: راه‌اندازی مجدد کلاس‌های آموزشی انجمن خوشنویسان در مجتمع فرهنگ هنری امام رضا (ع) ،نامگذاری برخی از خیابان‌ها و میادین شهر به نام مشاهیر خوشنویسی قدیم و معاصر و اختصاص بودجه‌ به انجمن خوشنویسان و خوشنویسان از جمله مطالبات خوشنویسان مشهدی از استاندار خراسان رضوی بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: زمین ساختمان «سلطانعلی مشهدی» متعلق به انجمن خوشنویسی و ساخت آن با اداره کل فرهنگ و ارشاد استان بوده است، اما اکنون مشکل حقوقی دارد که پیگیر آن هستیم.

حسین مسگرانی افزود: خوشنویسی باید در تمام نقاط شهر مشهد مکان برای دسترسی داشته باشد و در این راستا نهاد‌های دولتی باید همکاری کنند.

وی اضافه کرد: آموزش و پرورش مکان در اختیار خوشنویسان قرار می‌دهد، اما بابت آن اجاره دریافت می‌کند.

خلا سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه اقتصاد هنر، ضرورت تشکیل کارگروه اقتصاد در حوزه هنر، فراهم کردن زیرساخت‌های حوزه هنر، جذب مشارکت خیرین در راستای ارتقا و توسعه حوزه خوشنویسی استان و حمایت از جشنواره‌های هنری، عملی شدن قانون تخصیص چهار درصد درآمد‌های شهرداری به خرید آثار هنری و تخصیص و تامین بودجه حوزه خوشنویسی، از دیگر مطالبات جامعه خوشنویسی مشهد است که در این نشست مطرح شد.