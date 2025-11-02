فرصت یک ماهه استاندار برای رفع موانع صادرات غیرنفتی کهگیلویه وبویراحمد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کاهش صادرات غیرنفتی استان در سال ۱۴۰۳، به مدیران دستور داد موانع صادرات را ظرف یک ماه آینده شناسایی و رفع کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی در نشست گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد با ابراز نگرانی از روند اجرای مصوبات، گفت: به عنوان یکی از اعضای این شورا، نگرانی خودم را از عدم پیگیری مصوبات جلسه اعلام میکنم.
کاهش صادرات غیر نفتی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از عملکرد مدیران در بحث صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳ که نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش داشت، افزود: جلسات گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از جلساتی بود که امید به آینده را در فعالان بخش خصوصی، به عنوان موتور محرک اقتصاد استان، زنده میکرد، اما گزارش عملکرد یک سال گذشته در حوزههای اساسی، نتیجهای کاملاً عکس را نشان میدهد.
وی با اشاره به سختی جلسه امروز، بیان کرد: جلسه امروز واقعاً جلسه سختی برای من بود. با وجود تمام تأکیداتی که بر موضوعات مهم و اساسی داشتیم، اما وقتی به نتیجه یک سال گذشته در حوزه صادرات غیرنفتی نگاه میکنیم، میبینیم که کار خاصی انجام نشده است. اگر این روند ادامه داشته باشد، دیگر در این جلسات حاضر نخواهم شد.
رحمانی ادامه داد: این جلسات باید فرصتی برای اصلاح باشند تا در جلسه بعدی شاهد پیش آوردهای مشخصی در حوزههایی مانند صنعت، معدن، کشاورزی، گمرک و بانک باشیم.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح استراتژیهای توسعه اقتصادی پرداخت و اظهار کرد: نیاز به برنامهریزی خوب برای استان داریم، زیرا موتور توسعه استان باید به حرکت درآید تا بتوانیم علاوه بر بازارهای داخلی، برای بازارهای بینالمللی و خارج از منطقه خود نیز تولید کنیم.
وی تاکید کرد: اگر به فرآیند توسعه کشورها نگاه کنید، استراتژی اولیه معمولاً جایگزینی واردات است، یعنی در مراحل اولیه توسعه، وقتی سطح فناوری بالا نیست، با تولید کالاها در داخل، از واردات آنها جلوگیری میکنیم. اما این استراتژی تا جایی پاسخگو است و پس از آن باید دریچههای اقتصاد بینالملل به روی اقتصاد ما باز شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه دو استراتژی کلان را برشمرد و گفت: در مرحله بعد، استراتژی ما باید به سمت جانشینی صادرات و توسعه صادرات حرکت کند، جانشینی صادرات یعنی به جای صادرات مواد خام مانند نفت و مواد معدنی، آنها را فرآوری کرده و کالاهای با ارزش افزوده صادر کنیم. استراتژی دوم، توسعه صادرات کالاهای ساختهشده است.
توسعه صادرات نیازمند کیفیت کالا
وی گفت: برای توسعه صادرات، اولاً باید کیفیت کالاهایمان را ارتقا دهیم تا قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را پیدا کنند. این امر نیازمند آموزش، حمایت و اجازه خطاکاری به تولیدکننده است.
رحمانی ادامه داد: ثانیاً، باید هزینه تمامشده کالا را کاهش تا قیمت نهایی رقابتی شود، این یعنی بهرهوری تولیدکنندگان ما باید افزایش یابد و علاوه بر این، بستهبندی کیفی امروزه یکی از مهمترین شاخصهای توسعه صادرات است.
وی بازاریابی را از دیگر الزامات حیاتی خواند و افزود: بازاریابی، تبلیغات مؤثر و حضور فیزیکی در بازارهای هدف از ضروریات است، گاهی نیاز است نمونه کالا را به صورت رایگان در بازار کشور هدف توزیع کنیم تا پس از جا افتادن، جبران قیمت انجام شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: تسهیل فرآیندهای گمرکی، کوتاه کردن زمان و کاهش هزینههای ترخیص کالا از اهمیت بالایی برخوردار است. برخورد محترمانه و حرفهای مأموران گمرک با صادرکننده بسیار حیاتی است، اگر صادرکننده احساس کند مورد بیاحترامی قرار گرفته، انگیزه خود را از دست میدهد.
وی به موضوع مزیت نسبی، شبکههای صادراتی و تأمین مالی اشاره کرد و گفت: تولیدکننده باید مزیت نسبی داشته باشد تا بتواند رقابت کند. برای توسعه صادرات، مصوبات حمایتی، حل مشکلات مالیاتی و تأمین مالی ارزانقیمت ضروری است و سیستم بانکی باید بر روی چهار یا پنج محور اصلی فعالیتی متمرکز شود و تسهیلات را در اولویت پرداخت به این حوزهها قرار دهد.
رحمانی بیان کرد: صادرات محصولات غیرنفتی از گمرک استان از ۸.۲۶۱ میلیون دلار سال ۱۴۰۲ به ۷.۷۰۳ میلیون دلار سال قبل کاهش یافته است در حالی که هدفگذاری شده بود این آمار دو برابر شود.
صادرات استان نسبت به کشور ۰۱۴. درصد است
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: صادرات استان به نسبت کشور چهارده هزارم درصد است که اصلاً قابل نیست و با توجه به ظرفیتهایی که داریم باید ۷۰ برابر شود؛ لذا تا یک ماه آینده موانع شناسایی و رفع شود.
وی با ابراز نگرانی از تحقق نیافتن اهداف گذشته، بیان کرد: نکتهای که باعث نگرانی جمعی ما شد، این است که این الزامات در عمل اتفاق نمیافتند. سال گذشته چندین جلسه در حوزه گمرک گرفته و نظرات را مطرح کردیم، اما پس از آن، پیگیری و اقدام مؤثری برای استانی که ظرفیت میلیونها دلار صادرات دارد گرفته نشد.
رحمانی بر لزوم پیگیری مصوبات این شورا تأکید کرد و تصریح کرد: پیگیری مصوبات کارگروه شورای گفتوگو بسیار مهم است. باید جلسات کارشناسی مستمر و خودجوش داشته باشید، نه اینکه تنها به تشکیل جلسه رسمی اکتفا شود، از فردای روز جلسه باید کار شروع شود. من شخصاً عادت دارم بلافاصله پس از جلسه، یادداشتی از آنچه گذشت تهیه میکنم تا وظایفم مشخص شود نباید منتظر ابلاغ مصوبات ماند که گاهی شش ماه طول میکشد.
وی ادامه داد: پس از این جلسه، باید ماهی یک جلسه برای پیگیری تشکیل شود. این که بگوییم به دفتر اعلام کردهایم و جلسه تشکیل نشده، قابل قبول نیست. من به عنوان استاندار، همیشه برای تشکیل چنین جلساتی وقت میگذارم. تمام کارهایی که قرار بود انجام شود و تکالیف تعیینشده باید بهصورت هفتگی رصد شوند.
رحمانی با اشاره به آمار صادرات، اظهار کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که حداقل یک درصد از صادرات کشور را داشته باشیم. در حال حاضر این رقم بسیار ناچیز است و برای رسیدن به این هدف، نیاز به افزایش چند برابری داریم، خوشبختانه محصولات استان این ظرفیت را دارند. بنابراین، شما باید محوریت کار را بر روی این برنامه قرار دهید.
وی با اعلام چند مصوبه مشخص، گفت: محور اصلی این کار با سازمان جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، و میراث فرهنگی است و سایر دستگاهها از جمله ادارات مرتبط، دانشگاه، اتاق بازرگانی، اصناف و گمرک نیز در کنار آنها در شورای هماهنگی حضور خواهند داشت. تکلیف تقسیم کار روشن است. باید چهار یا پنج محصول اصلی صادراتی استان مشخص، پایانه صادراتی ثابت ایجاد و زیرساختهای لازم فراهم شود.
استاندار اضافه کرد: دفتر استاندار بر اجرای مصوبات این جلسه نظارت مستمر خواهد داشت و نتیجه این پیگیریها باید در جلسه پایان سال ارائه شود. اگر اقدام عملی صورت نگیرد، دیگر بردن موارد به جلسه فایدهای ندارد.