کشاورزان کازرونی مشغول برداشت کنجد از ۴۰۰ هکتار زمینهای خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: محصول کنجد از ۴۰۰ هکتار از زمینهای این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی میشود حدود ۶۰۰ تن محصول تولید و علاوه بر مصارف داخلی به استانهای هم جوار نیز ارسال شود.
فرهمند آقایی با بیان اینکه برداشت محصول تا اوایل آذرماه ادامه دارد افزود: عمده کشت کنجد در بخش جره و بالاده شهرستان کازرون است.
وی بیان کرد: بیش از ۸۰ درصد سطوح زیر کشت مزارع کنجد، به روش خاک ورزی حفاظتی انجام که این امر باعث جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ رطوبت و افزایش ماده آلی خاک میشود.
آقایی گفت: کشاورزان این شهرستان علاوه بر ارقام محلی و بومی از ارقام داراب ۲ و دشتستان در کشت کنجد استفاده میکنند.
وی افزود: اصلاح الگوی کشت، نیاز آبی کم، مقاومت بالا به گرما و کشت دوم در تناوب با غلات، گزینهای مناسب برای کشاورزان مناطق گرم و خشک است.
مدیر جهاد کشاورزی کازرون بیان کرد: در سال زراعی جاری طرح انتخاب ارقام مشارکتی کنجد PVS در بخش جره و بالاده شهرستان کازرون صورت گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون بیان کرد: محصول کنجد در صنایع تولیدی ارده، پخت نان، تهیه حلوا و شیرینی پزیهای استان فارس و استانهای همجوار استفاده میشود.
شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.